Suriye Ordusu\'ndan Çekilme Çağrısı

Suriye ordusu, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Halep'te çıkan çatışmaların ardından tüm silahlı gruplara Fırat Nehri'nin doğusuna çekilme çağrısı yaptı.

Devlet haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Suriye Arap Ordusu Harekât Komutanlığı, 13 Ocak'ta Halep'in doğusundaki Deyr Hafir, Meskene, Babiri ve Kavas bölgelerini "kapalı askeri bölge" ilan etti.

Suriye ordusu, bu bölgelerde SDG'nin yanı sıra PKK militanları ve Beşar Esad yanlısı güçlerin faaliyetlerini sürdürdüğünü ve Halep'i hedef alan İran yapımı insansız hava araçlarının buradan fırlatıldığını söyledi.

Açıklamada sivillere SDG mevzilerinden uzak durma çağrısı yapıldı ve "bölgedeki tüm silahlı gruplar hayatlarını korumak için derhal Fırat'ın doğusuna çekilmelidir" dendi.

Ayrıca Suriye ordusunun "silahlı grupların suç faaliyetleri için çıkış noktası olarak bu bölgeyi kullanmasını önlemek üzere tüm önlemlerin alınacağı" vurgulandı.

Ne olmuştu?

Suriye ordusunun uyarısı, Şam yönetimine bağlı güvenlik güçleri ve SDG arasında geçtiğimiz hafta çıkan çatışmaların ardından geldi.

Halep'teki Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde 6 Ocak'ta çıkan çatışmalarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı düşünülüyor.

Reuters haber ajansına göre çatışmaların ardından 140 binden fazla kişi yaşadıkları bölgeleri terk etti.

Taraflar arasında 11 Ocak'ta ateşkes ilan edildi. Bunun ardından SDG güçleri iki mahalleden çekilerek Fırat'ın doğusuna tahliye edildi.

Omurgasını Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) oluşturduğu SDG, Suriye'nin kuzeydoğusunu kontrol ediyor.

Türkiye, SDG'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyor.

Çatışmaların temelinde Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart 2025'te imzalanan mutabakat yatıyor.

Bu mutabakat çerçevesinde SDG kontrolündeki bölge ve güçlerin 2025'in sonuna kadar merkezi yönetime entegre edilmesi üzerinde kağıt üzerinde uzlaşıldı.

Ancak sürenin dolmasına karşın anlaşmanın nasıl uygulanacağı konusunda net bir yol haritası ortaya konmadı.

Taraflar ayrıca 1 Nisan 2025'te Kürt silahlı güçlerinin Halep'teki bölgelerden çekilmesini öngören bir anlaşma daha imzaladı.

SDG'yi anlaşmalara uymama konusunda eleştiren Şam yönetimi, Kürt güçlerin Halep'teki son çatışmalarda sivilleri kalkan olarak kullandığını iddia etti.

SDG ise Suriye güvenlik güçlerinin Kürtlere ve diğer azınlıklara yönelik insan hakları suçları işlediğini öne sürdü.

İlgili haberler