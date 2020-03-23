Suriye sınırına kobra sevkiyatı - Son Dakika

Suriye sınırına kobra sevkiyatı
6 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor.
TSK'nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi devam ediyor. Türkiye'nin birçok il ve birliklerinden gönderilen zırhlı araç olan kobra sevkiyatı İslahiye ilçesinden geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın halen devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için İdlip bölgesindeki birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:25 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın