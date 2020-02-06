Suriye sınırına sevkiyatlar devam ediyor - Son Dakika

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen obüs ve tanklardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek sınır birliklerine doğru hareket etti.

Türkiye'nin çeşitli bölgede ki birliklerinden gönderilen zıhlı araçlardan oluşan askeri araç sevkiyatları devam ediyor.

Haftalardır devam eden sevkiyat bugün de devam etti. Son olarak yaklaşık 11 araçlık konvoy Gaziantep istikametinden gelerek İslahiye'den geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan sevkiyatın İdlip bölgesinde bulunan sınır birliklerine destek amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)