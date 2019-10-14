Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi

Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi

1 saat önce

Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi Kobani sınırında askeri hareketlilik Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildiŞANLIURFA - Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.

Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi

Kobani sınırında askeri hareketlilik

Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi

ŞANLIURFA - Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.

Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Kirpi olarak adlandırılan 5 adet zırhlı araç, sınırdan gelerek askeri birliğe giriş yaptı. Bir süre askeri birlikte bekleyen zırhlılar, daha sonra Ayn El Arab'ın (Kobani) sınırından Mürşitpınar üs bölgesine gitti.

Suriye sınırına zırhlı araç sevk edildi

Şanlıurfa, Kobani, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:49 Kaynak: İHA
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