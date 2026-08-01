Suriye'de Esad’lı paralar tarihe karıştı: Eski banknotları yaktılar - Son Dakika
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Suriye'de Esad’lı paralar tarihe karıştı: Eski banknotları yaktılar

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Suriye Merkez Bankası’nın ekonomi reformları kapsamında başlattığı "yeni para" sürecinde 90 günlük değişim maratonu tamamlandı. Paradan iki sıfırın atılmasıyla 3 Ocak’ta piyasaya sürülen yeni banknotlar ticarette tek geçerli birim haline gelirken; Esad dönemine ait eski banknotlar rafa kalktı. Geçerliliğini yitiren paralarını sokaklarda yakan Suriyelilerin görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından başlatılan ekonomik reformlarda kritik bir eşik geride kaldı. Tedavülden kaldırılan eski para birimlerinin yasal geçerlilik süresi 31 Temmuz 2026 itibarıyla resmen sona ererken, bazı Suriyeliler Esad’ın siluetini taşıyan banknotları ateşe vererek kutladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki geçiş hükümetinin ekonomi alanında attığı en radikal adımlardan biri olan "para reformu" tamamlandı. Suriye Merkez Bankası’nın 3 Ocak Cumartesi günü piyasaya sürdüğü yeni banknotların ardından, eski paraların günlük ticaretteki kullanımına tanınan 90 günlük süre doldu.

Suriye'de Esad’lı paralar tarihe karıştı: Eski banknotları yaktılar

PARADAN İKİ SIFIR ATILDI, ZİRAİ SEMBOLLER ÖNE ÇIKTI 

Suriye ekonomisini canlandırmak ve Türk lirası karşısında kan kaybeden yerel para birimine itibar kazandırmak amacıyla atılan adım kapsamında banknotlardan iki sıfır atıldı.

Eski rejim dönemine ait siyasi figürlerin yer aldığı paraların yerine piyasaya sürülen 10, 25, 50, 100, 200 ve 500 Suriye Lirası değerindeki yeni banknotlarda; zeytin, gül, buğday ve portakal gibi ülkenin bereketini simgeleyen zirai figürlere yer verildi.

Suriye'de Esad’lı paralar tarihe karıştı: Eski banknotları yaktılar

SEMBOLİK VEDA: ESKİ PARALAR ATEŞE VERİLDİ 

Geçerlilik süresinin dolmasıyla birlikte kullanımı tamamen sonlanan eski banknotlar, Suriye sokaklarında ve sosyal medyada ilginç görüntülere sahne oldu. Yıllarca devrilen Esad rejiminin baskısını simgeleyen ve üzerinde Beşar Esad’ın portresi yer alan banknotlar, bazı vatandaşlar tarafından sokaklarda ateşe verildi. Kalan son banknotlar ise makinelerde imla edildi.  

Suriye'de Esad’lı paralar tarihe karıştı: Eski banknotları yaktılar

O anlara ilişkin kaydedilen görüntüler sosyal medya platformlarında hızla yayılarak yeni dönemin en dikkat çeken sembollerinden biri haline geldi.

Merkez Bankası, Beşar Esed, Beşar Esed, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Beşar Esed Suriye'de Esad’lı paralar tarihe karıştı: Eski banknotları yaktılar - Son Dakika

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