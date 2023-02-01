Suriyeli Aya'yı, annesi boğarak öldürmüş - Son Dakika
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Suriyeli Aya'yı, annesi boğarak öldürmüş

01.02.2023 13:55
Suriyeli Aya'yı, annesi boğarak öldürmüş

GAZİANTEP'te, boş arazide cesedi bulunan Suriyeli Aya Necmi'nin (6), annesi Nuhha Cemmel (23) tarafından boğulduğu ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te, boş arazide cesedi bulunan Suriyeli Aya Necmi'nin (6), annesi Nuhha Cemmel (23) tarafından boğulduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Cemel'in, ifadesinde, çocuğunu öldürdükten sonra boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi.

Serinevler Mahallesi'nde, dün öğleden sonra, boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu tespit edilen kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Aya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verildi. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çocuğun annesi Nuhha Cemel'i gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuhha Cemel'in, psikolojik tedavi gördüğünü ve cinnet geçirip, çocuğunu boğarak öldürdükten sonra boş araziye bıraktığını söylediği öğrenildi. Cemel, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA
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