Serinevler Mahallesi'nde, dün öğleden sonra, boş arazide yerde hareketsiz yatan kız çocuğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Suriye uyruklu Aya Necmi olduğu tespit edilen kız çocuğunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Aya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından toprağa verildi. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise çocuğun annesi Nuhha Cemel'i gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suriyeli Aya'yı, annesi boğarak öldürmüş - Son Dakika

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