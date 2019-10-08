Son Dakika Haberleri: Suriyeli çaldığı kamyonla 8 kişiyi yaraladı
Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli çaldığı kamyonla 8 kişiyi yaraladı

Suriyeli çaldığı kamyonla 8 kişiyi yaraladı

10 dakika önce

Almanya'da bir kamyon çalarak 8 araca çarpan Suriyeli, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Suriyeli çaldığı kamyonla 8 kişiyi yaraladı, System.String[]

Almanya'da bir kamyon çalarak 8 araca çarpan Suriyeli, 8 kişinin yaralanmasına neden oldu.


Almanya'nın Limburg kentinde 32 yaşında Suriyeli olduğu belirtilen bir kişi çaldığı kamyonla 8 araca çarptı. Polis, meydana gelen kazada Suriyeli dahil 9 kişinin yaralandığı duyurdu. Kamyonu çalan Suriyelinin yakalandığı ve sorgusunun yapıldığını açıklayan Frankfurt Savcılığı, terör dahil diğer konularla ilgili soruşturma yapıldığı belirtildi.


Kamyon çalarak 8 kişiyi yaralayan Suriyelinin 1987 doğumlu olduğunu açıklayan polis, zanlının 2015 yılından beri Almanya'da yaşadığını ve 2016 yılında geçici kalma belgesine sahip olduğunu belirtti. Son olarak şahsın Almanya'ya iltica başvurusunun ret edildiği bildirilirken saldırganın polisteki dosyasında fiziki saldırı, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarıyla ilgili de kaydının olduğu belirtildi. Şahsın radikal dinci gruplarla yakınlığı olmadığı da ifade edildi.


Almanya, 2016 yılında başkent Berlin'deki Noel pazarına yapılan kamyonlu saldırı sonucu 12 kişi hayatını kaybetmişti. - FRANKFURT

Frankfurt, Almanya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şenol Güneş'ten Suat Serdar açıklaması: Gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir
Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı Polisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:27:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli çaldığı kamyonla 8 kişiyi yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]