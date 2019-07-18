Son Dakika Haberleri: Suriyeli kadının cinayet zanlıları 4 yıl sonra yakalandı
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Suriyeli kadının cinayet zanlıları 4 yıl sonra yakalandı

3 saat önce

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, 4 yıl önce Suriye uyruklu Y.A.'nın öldürülmesi olayının failleri olduğu belirlenen Suriye uyruklu Aziz H. ve A.H., Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Suriyeli kadının cinayet zanlıları 4 yıl sonra yakalandı, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde, 4 yıl önce Suriye uyruklu Y.A.'nın öldürülmesi olayının failleri olduğu belirlenen Suriye uyruklu Aziz H. ve A.H., Van'ın İpekyolu ilçesinde jandarma ve polisin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Ali Bardak Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.A. isimli kadını öldüren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'ndan alınan bilgiler üzerine çalışma yürüten Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Y.A.'yı öldüren Suriye uyruklu Aziz H. ve A.H.'nin Van'da olduklarını belirledi. Ortak çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün düzenlenen operasyonda 'kasten adam öldürme' suçundan aranan Suriye uyruklu Aziz H. ve A.H., İpekyolu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Jandarma, Suriye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:51 Kaynak: DHA
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