Suriyeliler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeliler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Suriyeliler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan iç savaş mağduru Suriyeliler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan iç savaş mağduru Suriyeliler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Ülkelerindeki iç savaştan dolayı Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, oylamaya sunulan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Suriye'nin İdlib kentinde evlerine atılan bomba nedeniyle vücudunun büyük bölümü yanan 36 yaşındaki Eysam Ali, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" karelerine oy verdi.

Türkiye'nin kendilerine kucak açmasından çok mutlu olduklarını ifade eden Eysam Ali, yarışmadaki tüm fotoğrafların kendisini etkilediğini ve Suriyeli çocukların olduğu fotoğrafların kendileri için daha çok anlam taşıdığını söyledi.

1 yıl önce İdlib'deki hava saldırısında iki bacağını kaybeden Nedim El Sellum, "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarına oy verdi.

Nedim El Sellum, kendisinin de savaşta engelli kaldığını ve bir Suriyeli bir babanın yaşadıklarını hissedebildiğini vurguladı.

2 yıl önce evlerine düşen bomba sonucu iki bacağını kaybeden Abdullah Neccar ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını tercih etti.

Abdullah Neccar, Türkiye'de bulunmaktan mutlu olduklarını ve Türk sporcuların selamına en içten şekilde karşılık verdiği için o fotoğrafı seçtiğini aktardı.

Suriyeliler AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Mustafa Yalçın, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:46 Kaynak: AA
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