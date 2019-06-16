Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor
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Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor

2 saat önce

Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Suriyelilerin bayram dönüşleri devam ediyor, System.String[]
Ramazan Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden Suriyelilerin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.
Bayramı Azez, Mare, Soran, Aktarin ve Çobanbey gibi güvenli bölgelerde geçiren Suriyeliler, Essalame Gümrük Kapısı'na geliyor.
Suriyeliler, buradaki işlemlerinin ardından çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca tampon bölgeye kurulan çadırlara geçiyor.
Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve polis ekiplerinin nezaretinde yaptırdıkları işlemlerinin ardından otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getirilen Suriyeliler, gümrük muhafaza personelinin kontrolünden sonra Türkiye'ye giriyor.
Suriye'ye gidenlerin dönüş işlemlerinin 1 Kasım Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacağı, bugün itibarıyla yaklaşık 4 bin 220 Suriyelinin Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.
Ramazan Bayramı dolayısıyla Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 20 bin 576 Suriyeli ülkesine gitmişti.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:03 Kaynak: AA
Kilis, Ramazan Bayramı, Türkiye, Güncel
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