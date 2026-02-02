Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşleri Artıyor - Son Dakika
Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşleri Artıyor

Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşleri Artıyor
02.02.2026 19:09
Türkiye'de Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri 2016'dan beri devam ediyor, hız kazandı.

GÖÇ İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, " Türkiye'de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 2016 yılından itibaren ülkelerine gönüllü geri dönüşleri başladı. 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de meydana gelen gelişmeler sonrasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı" dedi.

Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök ile birlikte Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, Türkiye'nin yürüttüğü gönüllü, güvenu ve düzenli geri dönüş çalışmaları ile ilgili bilgi aldı. Türkiye'nin göçü tarihsel mirasına uygun olarak yönettiğini ifade eden Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, "Bu süreçte insan hakları, hukuk ve milli menfaatlerimiz temelinde; medeniyet değerlerimizden güç alarak; ülkemizin kamu düzeninin, güvenliğinin, ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel yapısının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak şekilde; bilimsel, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket edildi. Türkiye'de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 2016 yılından itibaren ülkelerine gönüllü geri dönüşleri başladı. 8 Aralık 2024 tarihinde Suriye'de meydana gelen gelişmeler sonrasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri hız kazandı" ifadelerini kullandı.

'SINIR KAPILARINDA BEKLEME YAŞANMAMAKTADIR'

Sürecin her adımının İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kuruluşlarla tam bir iş birliği içinde yürütüldüğünü ifade eden Hüseyin Kök, "Kayıttan ulaşıma her adım, insan onuruna uygun şekilde planlanmaktadır. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, başvurularını bulundukları illerden yapabilmektedir. İnternet üzerinden randevu alarak başvurularını yapanlara, aynı gün veya ertesi gün randevu verilmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlüklerinde tüm işlemler tamamlandığından sınır kapılarında bekleme yaşanmamaktadır" dedi.

'GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLER BÜYÜK BİR HASSASİYETLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR'

Türkiye'nin 8 Aralık 2024'ün hemen sonrasında tüm dünyada örnek olarak gösterilen 'Öncü Göçmen' uygulamasını başlattığını ve bu kapsamda 1 Ocak-1 Temmuz 2025 tarihleri arasında geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine gidip gelebilmelerine imkan sağlayan çıkış izni verildiğini de hatırlatan Kök, "Gönüllü geri dönüşlere ilişkin işlemler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) temsilcisinin de katılım sağladığı şeffaf bir süreçte, uluslararası standartlara uygun olarak büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

