Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşünde Yeni Adımlar

Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşüyle ilgili, "Gönüllü geri dönüşlere ilişkin işlemler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği temsilcisinin de katılım sağladığı şeffaf bir süreçte, uluslararası standartlara uygun olarak büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir." dedi.

Göç İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Barham Salih, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök'le Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nı ziyaret ederek, Türkiye'nin yürüttüğü gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Salih, Suriyelilerin sınırdaki işlemlerini kolaylıkla ve düzen içinde yapabilmelerinin sağlandığı Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'ndeki olanakları ve yapılan çalışmaları yerinde görme imkanı buldu.

"Kayıttan ulaşıma her adım, insan onuruna uygun şekilde planlanmaktadır"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Göç İdaresi Başkanı Kök, Türkiye'nin göçü tarihsel mirasına uygun olarak yönettiğini belirtti.

Bu süreçte insan hakları, hukuk ve milli menfaatler temelinde, medeniyet değerlerinden güç alarak Türkiye'nin kamu düzeninin, güvenliğinin, ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel yapısının korunmasını ve geliştirilmesini sağlayacak şekilde bilimsel, sürdürülebilir ve kapsayıcı bakış açısıyla hareket edildiğini ifade eden Kök, Türkiye'de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin 2016'dan itibaren ülkelerine gönüllü geri dönüşlerinin başladığını, 8 Aralık 2024'te Suriye'deki gelişmeler sonrasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüşlerinin hız kazandığını aktardı.

Kök, sürecin her adımının İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili tüm kuruluşlarla tam bir işbirliği içinde yürütüldüğünü belirterek, "Kayıttan ulaşıma her adım, insan onuruna uygun şekilde planlanmaktadır. Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, başvurularını bulundukları illerden yapabilmektedir. İnternet üzerinden randevu alarak başvurularını yapanlara aynı gün veya ertesi gün randevu verilmektedir. İl Göç İdaresi Müdürlükleri'nde tüm işlemler tamamlandığından sınır kapılarında bekleme yaşanmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 8 Aralık 2024'ün hemen sonrasında tüm dünyada örnek olarak gösterilen "Öncü Göçmen" uygulamasını başlattığını kaydeden Kök, bu kapsamda 1 Ocak-1 Temmuz 2025'te geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine gidip gelebilmelerine imkan sağlayan çıkış izni verildiğini de hatırlattı.

Başkan Hüseyin Kök, "Gönüllü geri dönüşlere ilişkin işlemler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) temsilcisinin de katılım sağladığı şeffaf bir süreçte, uluslararası standartlara uygun olarak büyük bir hassasiyetle yürütülmektedir." dedi.