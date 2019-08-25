Son Dakika Haberleri: Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kamerada -1
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Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kamerada -1

3 dakika önce

Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kameradaGaziantep'te, Suriyeli iki grup arasında çıkan, kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı.

Suriyelilerin kılıç, pala, bıçaklı kavgası kamerada

Gaziantep'te, Suriyeli iki grup arasında çıkan, kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların kullanıldığı kavgada, Abdurrahman Hüseyin yaşamını yitirdi, 7 kişi de yaralandı. Kavga anı, çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, öğleden sonra, Şaçaklı Mahallesi'ndeki Özdemirbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede ellerinde kılıç, pala, bıçak ve demir sopaların olduğu Suriyeli iki grup, bir anda kavga etmeye başladı. Ellerindeki kesici aletlerle birbirlerine vuran gruptakiler, çevredeki iş yerlerine de zarar verdi. Bazı kişiler, mağazanın önünde elbise asmak için kullanılan demir askılığı parçalayarak, bunlarla birbirine vurmaya devam etti. Kavga sonrası iki gruptaki Suriyeliler, yaralanan arkadaşlarını alarak, hastaneye götürdü. Vücuduna aldığı bıçak ve kılıç darbeleri ile ağır yaralanan Abdurrahman Hüseyin, götürüldüğü Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Uygulama Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan 7 yaralıdan 2'sinin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kavga anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; iki tarafın birbirine kılıç ve bıçaklarla vurduğu, 1 Suriyelinin aldığı darbeler sonucu yere yığıldığı anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:30 Kaynak: DHA
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