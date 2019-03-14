Sürprizlerle Dolu Gala: Türk İşi Dondurma

Filmin sürprizlerle dolu galası yerli ve yabancı oyuncu kadrosuyla birlikte, sinema, televizyon ve sanat dünyasından renkli isimlerin katılımıyla yapıldı.

Yapımcı Mustafa Uslu, bu kez 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya'da yaşayan iki Türk'ün hayatından esinlenerek sinemaya uyarlandığı yeni filmi Türk İşi Dondurma'yı beyazperdeye taşıdı.

Galada İki Yeni Film Müjdesi

Sinema sektörünün güçlü aktörleri arasında yerini alan Dijital Sanatlar'dan bu yıl vizyona giren ikinci film Türk İşi Dondurma'nın galası birbirinden ünlü konukların katılımıyla Uniq Hall'de yapıldı.Kırmızı halıda davetlileri, filmde kullanılan dondurma arabası ve trenkarşıladı.

Sinema, televizyon ve sanat dünyasından renkli isimlerin katılımıyla gerçekleşen galada davetlileri beyaz perdede iki sürpriz karşıladı. Dijital Sanatlar Yapımevi'nin bu yıl çekimlerine başladığı, Can Ulkay'ın yönettiği "Dumlupınar" ve Özer Feyzioğlu'nun yönettiği "Naim: Cep Herkülü" filminin fragmanları "Türk İşi Dondurma" öncesi ilk kez izleyiciyle buluştu.

Türk İşi Dondurma; İzleyici Karşısında İlk Sınavı Geçti

Ulusal ve uluslararası oyuncuların yer aldığı güçlü kadrosuyla dikkat çeken film, Birinci Dünya Savaşı sırasında kader arkadaşı olarak Avustralya'da yaşayan Dondurmacı Mehmet (Ali Atay)ile Deveci Ali'nin (Erkan Kolçak Köstendil) öyküsünü anlatıyor.

İngilizlerin çağrısıyla Anzak askerlerinin Çanakkale'ye gideceğini haber alan iki kafadarın, kendi vatanlarına dönmelerine izin verilmeyince, Avustralya'da cansiperane şekilde verdikleri mücadeleden esinlenerek sinemaya uyarlanan "Türk İşi Dondurma" için Kemerburgaz eteklerine 7 bin metrekarelik araziye plato kuruldu.

1900'lü yılları yansıtan Avustralya kasabası birebir inşa edilirken, döneme uygun kostümler hazırlandı. Postaneden otele, tren garından boks salonuna, kasaptan restorana, kiliseden, berbere, evlere, ahırlara kadar aslına uygun olarak hazırlanan sette binlerce kişi görev aldı.

AYLA'nın yönetmeni Can Ulkay'ın yönettiği filmde Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ile birlikte Will Thorp başrolleri paylaşırken, oyuncu kadrosunda Caner Kurtaran, Marleen Mathews, Tristan Alexander, James Farley, Alma Terziç, Carl Warthon bulunuyor. Türk İşi Dondurma, 15 Mart'ta CGV Mars Dağıtım aracılığıyla vizyonda.