'Suruç Nar'ı tezgahlardaki yerini aldı

-Yerli nar vitrinde

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç Narı vitrindeki yerini aldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ince kabuğu, mayhoş tadı, kırmızı taneleriyle dünyanın en iyi narı olarak gösterilen Suruç narı tezgahlarda yer almaya başladı. GAP Eylem Planı'nda Suruç Ovası Pompaj Sulama Projesi kapsamında Atatürk Barajı'ndan bölgeye su verilmesinin ardından bölgede nar üretiminde artış sağlandı. Nar hasadının başlamasıyla birlikte nar bahçelerinde toplanan ürünler, tezgahlarda kilogramı 4 liradan satışa sunuluyor. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, tezgahlarda yerini alan narın pahalı olmasına rağmen yeni çıktığı için aldıklarını söylediler.

Öte yandan korona virüs tedbirleri kapsamında zabıta ekipleri pazarda vatandaşları ve pazarcı esnafını sosyal mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu.