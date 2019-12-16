Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2) - Son Dakika

Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2)

6 saat önce

SARA NÖBETİ GEÇİRİP, DÜŞTÜĞÜ SANILIYORManisa'nın Demirci ilçesinde, dağlık alanda cansız bedeni bulunan çoban İsmail Demir'in, sara hastası olduğu, ayda 1 kez nöbet geçirdiği öğrenildi.

Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2), System.String[]

SARA NÖBETİ GEÇİRİP, DÜŞTÜĞÜ SANILIYOR

Manisa'nın Demirci ilçesinde, dağlık alanda cansız bedeni bulunan çoban İsmail Demir'in, sara hastası olduğu, ayda 1 kez nöbet geçirdiği öğrenildi. Demir'in, yine sara nöbeti geçirip, taşlık alana düşmesi sonucu yaşamını yitirmiş olma ihtimali üzerinde durulduğu belirildi.

Kesin ölüm nedeni için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporu beklenirken, İsmail Demir'in kırsal Bayramşah Mahallesi'nde oturan yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı.

Cemil SEVAL/DEMİRCİ (Manisa),


İsmail Demir, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama
Kendisine küfür ettiğini iddia ettiği kişiyi sokak ortasında tüfekle öldürdü Eşi ile kendisine küfrettiğini iddia etti, önceden polise şikayet ettiği şahsı sokak ortasında tüfekle öldürdü Mersin toroslar zabıtasından 'şırıngalı çikolata' denetimi

Son Dakika Haberleri
23:10 Buruk: "Net fırsatları kaçırdık ve beraberliğe razı olduk" - Son Dakika
23:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz Türk milletinin temsilcisidir" - Son Dakika
23:10 Kadınlar maçında kavga çıktı - Son Dakika
23:06 Adana merkezli sigorta dolandırıcılığı operasyonunda 13 zanlı tutuklandı - Son Dakika
23:05 Kocaman: "Beraber oynamaya çalışan bir takım görüntüsü nihayet vardı" - Son Dakika
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Son Dakika
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 23:11:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sürüyle dönmeyen çoban ölü bulundu (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]