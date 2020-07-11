Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu - Son Dakika

Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu

Survivor 2020'nin dün akşam yayınlanan bölümünde haftanın birinci dokunulmazlık oyunu ilk defa canlı olarak ekrana geldi. Survivor'da dörtlü finale kalan Berkan, Cemal Can, Yasin ve Barış ilk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için yarıştı.

Survivor 2020'nin son bölümü canlı yayında ekrana geldi. Acun Ilıcalı'nın sunduğu dokunulmazlık oyunu mücadelesi nefesleri kesti. 14 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak olan büyük finale kalan 2 yarışmacıdan biri olmak isteyen Barış, Cemal Can, Yasin ve Berkan zorlu parkurda ter döktü.

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Canlı yayında oynanan dokunulmazlık oyununun uzaması nedeniyle Cuma akşamı yapılması planlanan konsey Acun Ilıcalı tarafından iptal edildi.

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de son dörde kalan yarışmacılar, Berkan, Barış, Cemal Can ve Yasin, eşleşme için kura çekimi yaptılar. Yapılan kura çekimi sonunda ilk turda Barış - Yasin ve Cemal - Berkan eşleşmesi ortaya çıktı. Yarışmacılar dinlenebilsin diye eşleşmeler çapraz olarak yapıldı. Survivor 2020'de dokunulmazlık oyunundaki finale adını ilk yazdıran isim Barış oldu. Yasin ile oynadığı altıncı oyunu da kazanan Barış, skoru 4-2 yaptı. Böylece oyundaki ilk finalist oldu.

Dokunulmazlık oyununda Berkan ile Cemal Can, final için karşı karşıya geldi. Altıncı kez aynı parkura çıkan ikili arasında kıyasıya geçen mücadeleden galip çıkan Cemal Can oldu ve skoru 3-3 yaptı. Berkan ile Cemal Can, dokunulmazlık oyununda son kez parkura çıktı. Bu nefes kesen mücadeleden galip çıkan Berkan, canlı yayındaki oyunda finalde Barış'ın rakibi oldu.

Günün sonunda finale kalan isimler Berkan ile Barış oldu. Bu ikili arasındaki final oyununda Berkan, rakibine sayı şansı bile vermedi. Mücadele sonunda beş oyunu da kazanan Berkan, Survivor 2020'de günün birincisi oldu.

BİR KİŞİ DOKUNULMAZ OLACAK

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Berkan, Cumartesi canlı yayınlanacak 2. dokunulmazlık oyununu da kazanırsa dokunulmaz olacak ve SMS oylamasına katılmadan 3'lü finale kalacak. Ancak başka bir yarışmacının 2. oyunu kazanması durumunda ise Berkan ile final oyunu oynayacak ve kazanan isim dokunulmaz olacak. Kalan 3 yarışmacı ise Cumartesi akşamı canlı yayında yapılacak olan konseyde SMS oylamasına çıkacak. En az oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.

"SURVIVOR 2020'NİN FİNALİ GALAPORT'TA OLACAK"

Survivor 2020'nin canlı olarak yayınlanan 132. bölümünde açıklama yapan Acun Ilıcalı, Survivor'ın İstanbul'daki büyük finalinin nerede yapılacağını ilk defa duyurdu. Acun Ilıcalı, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde yapılacak olan Survivor 2020 finalinin Galataport'ta olacağını açıkladı. Ilıcalı, "Galataport'taki inşaata bizim için ara verildi. Galataport final bölümleri için özel olarak hazırlanıyor. Yarışmacılar uçaktan indikten sonra tekneyle final alanına gelecekler" dedi.

Acun Ilıcalı, Cemal Can, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 07:51 

Son Dakika Magazin Survivor'da bir ilk! Canlı yayınlanan dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli oldu - Son Dakika Magazin
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