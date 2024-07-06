Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Televizyon

Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı

Geniş Video İzle

Geçtiğimiz sene şampiyon olduğu Survivor'da bu yıl da All Star kadrosuyla mücadele eden Nefise Karatay, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Yarışmadaki en büyük pişmanlığından bahseden Karatay ''Merve Aydın'a oyun sattığımı düşündüler. Adım satıcıya çıktı ama o an öyle yapmak istedim. Biraz pişmanım biraz değilim'' dedi.

06.07.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2021 şampiyonu Nefise Karatay, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Bu sene de Survivor All Star kadrosunda mücadele eden Nefise, yarışmadaki pişmanlığından bahsetti.

"TEK PİŞMAN OLDUĞUM ŞEY MERVE İLE OYUNUM"

"Yarışmada pişman olduğun bir şey var mı? sorusunu yanıtlayan eski şampiyon "Evet, Merve abla ile oyunumla ilgili çok fazla eleştiri aldım. 'Merve'ye oyun sattı' dediler. onun içeriği aslında öyle değil ama oturup da insanlara açıklama yapma gereği duymuyorum. Beni bilen biliyor. O konudan biraz pişmanım ama bir yandan da pişman değilim. Sonuçta beni ya da çevremi etkileyecek bir şey. Çevremin zarar görebileceğin, hesap edemedim. Bu benim kendi düşünce ve fikrimle yaptığım bir şeydi. 'Satıcı' diye yorumlar alıyorum. Tek bundan dolayı pişman olabilirim. Geçen sene gördüğüm kötü yorumları kafamı takardım ama bu sene hiç takmıyorum. Kimsenin benimle ilgili fikirlerini merak etmiyorum. Haklı bulduğum insanlar da var ama diğerlerini umursamıyorum. Bu yıl daha da olgunlaştığımı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay 'Adım satıcıya çıktı' deyip anlattı

"TUVALETİMİZİ YAPTIĞIMIZ YERDEN TARANTULA ÇIKIYORDU"

Survivor'a katılmadan önce yemek verildiğini ve yatağın olduğunu düşünüyordum ama adaya gittiğimde sadece su vardı. Gerçekten yerde yatıyorsun ve yemek vermiyorlar. Bu verdiğin kilolardan da anlaşılıyor. Kadınlar regl olamadığı için şişiyor ama erkekler de o zayıflama daha çok belli. Tuvaletimizi de insanın olmadığı her yerde yapıyorduk ama sürekli kertenkele ve tarantula çıkıyordu" dedi.

Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay 'Adım satıcıya çıktı' deyip anlattı

MERVE NE NEFİSE ARASINDAKİ OYUNDA NE OLMUŞTU?

Nefise, Survivor'da mücadele ettiği dönemde bir oyunda Merve ile karşı karşıya gelmişti. Her zaman performansıyla alkış toplayan Nefise'nin Merve'yle oynarken yavaş hareket etmesi ve atış yapmaması şike söylentilerini gündeme getirmişti. Merve'nin oyunu kazanmasıyla Nefise için "Oyunu bilerek sattı" yorumu yapılmıştı.

Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay 'Adım satıcıya çıktı' deyip anlattı
Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay 'Adım satıcıya çıktı' deyip anlattı
Survivor\'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay \'\'Adım satıcıya çıktı\'\' deyip anlattı

Nefise Karatay, Merve Aydın, Star, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Enver Atabey: Önüne gelen ünlü oluyor. Ülkeye bak .. 6 1 Yanıtla
  • Hidir Akbaba: Ferhat’a ihtiyaç var 6 1 Yanıtla
  • Nazım Öztürk: Arkadaşlar bukadar boş haber varken bide boş yorum yapmayın 2 2 Yanıtla
    Kadir Ari: Aynennn sende dahil 3 0

16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
13:37 Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı Korku dolu anlar kamerada Minibüs şoförü, tartıştığı kadın sürücüye dehşeti yaşattı! Korku dolu anlar kamerada
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:17 Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti Kaçak elektriğini kesmeye gelen personeli tüfek doğrultarak tehdit etti
12:31 Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor Konuğu bile şimdiden belli Hasan Can Kaya yeni sezona bomba gibi geliyor! Konuğu bile şimdiden belli
11:42 Yok böyle hırs Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı Yok böyle hırs! Genç kadın, kovulduğu işyerini satın aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 17:43:32. #1.11#
SON DAKİKA: Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement