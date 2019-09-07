#Susamam klibi 24 saatte 10 milyona yakın izlendi
57 dakika önce
#Susamam klibi 24 saatte 10 milyona yakın izlendi
Türkiye'de dün yayımlanan ve büyük ilgi gören #Susamam klibi 24 saat içinde 10 milyona yakın izlendi.
Susamam ve Ezhel'in Olay şarkısı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:30
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