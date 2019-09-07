Son Dakika Haberleri: #Susamam klibi 24 saatte 10 milyona yakın izlendi
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#Susamam klibi 24 saatte 10 milyona yakın izlendi

57 dakika önce

#Susamam klibi 24 saatte 10 milyona yakın izlendi

#Susamam klibi 24 saatte 10 milyona yakın izlendi, System.String[]

Türkiye'de dün yayımlanan ve büyük ilgi gören #Susamam klibi 24 saat içinde 10 milyona yakın izlendi.


Susamam ve Ezhel'in Olay şarkısı sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

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Euronews, Türkiye, Ezhel, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:30 
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