Suşehri'nde halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı - Son Dakika

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Suşehri'nde halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı
6 saat önce
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında halk pazarında sosyal mesafe kontrolü yapıldı.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçede haftada bir gün kurulan halk pazarında, sosyal mesafenin korunması amacıyla tezgahlar arasına şerit çekildi, zabıta ekipleri pazar esnafı ve vatandaşların ateşini ölçtü.
Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, pazar alanını ziyaret ederek alınan önlemler hakkında zabıta ekiplerinden bilgi aldı.
Polis ekipleri ise ana cadde ve ara sokaklarda anons yaparak, sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:42 Kaynak: AA
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