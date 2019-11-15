Suşehri'nde Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen konferans, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ömer Aslan tarafından "Peygamberimiz ve Aile" konulu konferans verildi.



Ailenin bir toplumun temel taşı olduğunu aktaran Aslan, "Ailede veya eşler arasında bir sıkıntı gördüğünüz takdirde, sözü dinlenen insanları rehber edinin ve sıkıntılı ailelerin sorunlarına çözüm bulun. Çünkü insanoğlu için aile ayrılmaz bir bütündür." dedi.

Programa, İlçe Kaymakamı Hidayet Sarı, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.