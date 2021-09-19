"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" düzenlendi - Son Dakika

Uğur Mumcu Parkı'nda toplanan kadınlar

Süslenen bisikletlerden görüntüler

Bisiklet turundan görüntüler

Dans eden kadınlardan görüntüler

MERSİN - Kadınlar, süslü kıyafetleri, balon, çiçek ve Türk bayraklarıyla donattıkları bisikletleriyle Uğur Mumcu Parkı'nda toplandı.

Etkinliğinin İl Organizatörü Ebru Petek Budur, burada yaptığı açıklamada, kentte bisikletli ulaşımı yaygınlaştırmayı ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Bir kişinin otomobil yerine bisikleti tercih etmesinin karbon salınımını 15 kat azalttığını dile getiren Budur, "Bisikletin ulaşımda daha çok tercih edilmesini istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılan çok sayıda kadın, trafiğine kapatılan Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti'ne kadar bisiklet sürdü.