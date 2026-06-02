“Süt, toplumun her kesimine dokunan her bireye ulaşan büyük bir değer zinciri oluşturuyor”

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) öncülüğünde her yıl 1 Haziran’da kutlanan Dünya Süt Günü, sütün ve süt ürünlerinin hem bireylerin hayatındaki hem de sosyo-ekonomik alandaki önemini hatırlamayı sağlayan bir farkındalık günü.

Dünyanın artan nüfusu karşısında, sağlıklı ve besleyici gıdaların yeterliliği ve erişilebilirliği her geçen gün daha önemli hale geliyor. Bu yıl düzenlediği zirvenin temasını, “Sağlıklı Toplum, Sağlıklı Gezegen, Sağlıklı Ekonomiler” olarak saptayan Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) de, sütün beslenmedeki rolünü, sütçülüğün sosyo ekonomik kalkınmaya etkisini ve sürdürülebilir bir gelecek için önemini vurguluyor.

IDF, sütün büyük bir ekosistem oluşturduğunu ifade ederek, 2025 yılı itibarı ile dünya süt üretiminin 1 milyar tonu aştığını ve 6 milyardan fazla insanın süt ve süt ürünleri tükettiğini belirtiyor.

“SÜT, İYİLİĞİN VE BEREKETİN EN SAF HALİ”

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Dünya Süt Günü vesilesiyle verdiği mesajda, “Süt; iyiliğin ve bereketin en saf hali. Toplumun her kesimine dokunan, her bireye ulaşan büyük bir değer zinciri. Milyonlarca kişiye istihdam sağlıyor, kalkınmanın ve refahın toplumun geneline yayılmasına katkıda bulunuyor. Biz Sütaşlılar, bu değerli gıdanın öneminin bilincinde, toplumun sağlıklı ve dengeli beslenmesindeki sorumluluğumuzun farkındayız. 50 yılı aşan ustalık ve uzmanlığımızla, sütün iyiliğini ve bereketini yaymak için tutkuyla çalışıyor, sütün doğasındaki değerleri tüketicilerimize ulaştırmaya, onların sağlıklarına, yaşam kalitelerine ve mutluluklarına katkıda bulunmaya gayret ediyoruz” dedi.

“ÇİFTLİKTEN SOFRALARA İŞ MODELİ DÖNGÜSEL EKONOMİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ”

Sütaş’ın “Çiftlikten Sofralara” iş modeli ile, ineklerin beslendiği yemlerden, tüketicilerin sofralarına uzanan süreci entegre ettiğini belirten Yılmaz sözlerine şöyle devam etti:

“Bu model ile gıda güvenilirliği beklentilerini karşılayıp tedarik güvencesi sağlamakla kalmıyor sürdürülebilir gıda sistemlerinin de en güzel örneklerinden birini oluşturuyoruz.

Tesislerimizin ihtiyacı olan elektrik enerjisinin tamamını çiftliklerimizin gübrelerinden üretiyor, biyogaz tesislerimizin çıktısı olan organik gübrelerle de yem bitkileri yetiştirdiğimiz toprakları zenginleştiriyor, kullandığımız kaynakları geri kazanıyoruz.

Tesislerimizin her biri, kendi bölgelerinde birer kalkınma projesi niteliğinde. Yörelerinde yarattıkları çok güçlü ekonomik etkilerin yanı sıra, sosyal ve toplumsal alanda da değerli katkılar sağlıyorlar.”

“SÜTÇÜLÜĞÜN BAYRAMINI, “SÜTAŞKIYLA” KUTLUYORUZ”

“Bizler için sütçülük; bir meslek olmaktan öte, hayatımıza anlam katan bir misyon, yolumuzu aydınlatan bir ideal” diyen Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı:

“Ne mutlu bize ki, emeklerimizin karşılığını alıyor, sektörün lider markası olma gururunu yaşıyoruz. Sütün iyiliği ve bereketi Sütaş’la yayılıyor. En beğenilen lezzetlerimizle tüketicilerimizin sofralarında yer alırken, en sevilen marka olarak da kalplerinde yer buluyoruz. İşte bu yüzden bugün, Türkiye’nin dört bir yanında yer alan entegre tesislerimizde coşkulu bir bayram havası var. 8 bin kişiye ulaşan ekibimizle, üreticilerimizle, iş ortaklarımızla ve tüm paydaşlarımızla Dünya Süt Günü’nü, sütçülüğün bayramını, “Sütaşkıyla” kutluyoruz. 51 yıldır olduğu gibi bundan sonra da sütün iyiliğini ve bereketini yaymaya, tüketicilerimizin sağlık ve mutluluğuna, ülkemizin kalkınma ve refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”

