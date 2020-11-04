Suudi Arabistan'a gelen ilk yabancı umre kafilesi zorunlu karantinadan çıktı - Son Dakika

Suudi Arabistan'a yurt dışından gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük zorunlu karantinanın sona ermesi ile ziyaretlerini gerçekleştirmeye başladı.

Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle yaklaşık 7 aydır durdurulan umre ziyaretleri kademeli olarak başlamıştı. Yurt dışından ilk umre ziyaretçileri Pazar günü Suudi Arabistan'a gelmişti. Ülkedeki Hac Bakanlığı, ihtiyati önlemler kapsamında yurt dışından Suudi Arabistan'a gelen kafileyi 3 günlük zorunlu karantinaya almıştı. Karantina süresi tamamlanan umre ziyaretçileri, ziyaretlerini gerçekleştirmeye başladı.

Alınan kararlara göre her gün 20 bin umre ziyaretçisi ve 60 bin ziyaretçi Mekke'deki Mescid-i Haram'a girebilecek. Umre ziyaretçileri grup olarak ziyaretlerini yapacak.

Hac Bakanlığı tarafından getirilen şartlara göre yabancı umre ziyaretçilerinin 18 ile 50 yaş arasında ve Suudi Arabistan'a gelmeden 72 saat önce korona virüs testi yaptırmış olması gerekiyor.

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'de kademeli olarak başlatmış, yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabileceği belirtilmişti. Endonezya ve Pakistan'dan ilk umre kafileleri, Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na gelmişti. - MEKKE