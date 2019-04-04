Son Dakika Haberleri: Suudi Arabistan, Bağdat Büyükelçiliğini Resmen Açıyor

Suudi Arabistan, Bağdat Büyükelçiliğini Resmen Açıyor

1 saat önce

Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliğinin resmi olarak açılacağı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliğinin resmi olarak açılacağı bildirildi.

Bağdat'ta bulunan Suudi Arabistan Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid el-Kasbi, Irak Petrol Bakanı Samir el-Gadban ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ülkesinin Bağdat Büyükelçiliğinin bugün resmi olarak açılacağını söyledi.

Suudi Arabistanlı Bakan, Irak'ta ayrıca 3 başkonsolosluk açacaklarını belirtti fakat bunların hangi kentlerde ve ne zaman açılacağına dair bilgi vermedi.

Bağdat'a 115 kişiden oluşan heyetle geldiklerini ifade eden Kasbi, "Bu sayı, Irak ile yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi çabasının örneğidir." diye konuştu.

Kasbi, iki ülke arasındaki Ar Ar Sınır Kapısı inşaatının yaklaşık 6 ay içerisinde biteceğini ve Irak'ta yatırım projeleri için 1 milyar dolar tahsis ettiklerini kaydetti.

Suudi Arabistan Enerji ve Yatırım Bakanı liderliğindeki yatırım ve enerji heyeti, dün Bağdat'a gelmişti. Suudi heyeti Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de görüşecek.

Irak ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler Saddam Hüseyin rejiminin 1990'da Kuveyt'i işgali sonrası kopmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:11 Kaynak: AA

Irak, Bağdat, Suudi Arabistan, Güncel
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