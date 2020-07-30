Suudi Arabistan'da ağır yaralanan oto elektrikçi, ambulans uçak bekliyor - Son Dakika

Suudi Arabistan'da ağır yaralanan oto elektrikçi, ambulans uçak bekliyor

Suudi Arabistan'da iş yerinde çıkan yangında yaralanan Adanalı Bülent Tuncay, Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor.

Suudi Arabistan'da iş yerinde çıkan yangında yaralanan Adanalı Bülent Tuncay, Türkiye'ye dönmek için yardım bekliyor. Adanalı oto elektrikçi Bülent Tuncay (43), 7 ay önce Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde çalıştığı iş yerinde benzin pompasını değiştirirken çıkan yangında ağır yaralandı. 7 aydır Suudi Arabistan'ın Buraydah şehrinde eski Krallık Yanık Hastanesinde tedavi gören Bülent Tuncay Türkiye'ye dönmek istiyor. Bekar olan ve halen yürüyemeyen Bülent Tuncay'ın ailesi Sağlık Bakanlığına başvurarak ambulans uçak talebinde bulundu. Bülent Tuncay'ın ablası Zübeyde Tuncay, "Kardeşim Suudi Arabistan'ın Buraydah şehrinde eski Krallık Yanık Hastanesinde 7 aydır yatmaktadır. Türkiye'ye getirilmesi için Mart ayında Adana Valiliği aracılığıyla Sağlık Bakanlığından ambulans uçak gönderilmesini talep ettim. Sıraya aldıklarını söylediler. Kardeşimin bir an önce Türkiye'ye getirilmesini istiyorum" dedi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:23

Kaynak: İHA

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