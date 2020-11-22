Suudi Arabistan'daki G20 Liderler Zirvesi sona erdi - Son Dakika

Suudi Arabistan'ın dönem başkanlığında dün başlayan G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in dönem başkanlığında dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerinin katıldığı ve 2 gün süren G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Bu yıl korona virüs salgını nedeni ile sanal ortamda gerçekleştirilen zirvenin ardından yayınlanan ortak açıklamada, Covid-19 salgınının insan hayatı, geçim kaynakları ve etkilenen ekonomiler açısından benzeri görülmemiş bir etkisi olduğu belirtildi. Liderler, hayatları korumak ve tüm insanların Covid-19 aşılarına uygun fiyatlı erişimini sağlamak için hiçbir çabadan kaçınmayacaklarını bildirdi.

Açıklamada, Covid-19'un ülkelerin hazırlıklarındaki ve tedbirlerindeki güvenlik açıklarını ortaya çıkardığı ifade edilerek, Covid-19 aşılarına, ilaçlarına ve testlerine küresel erişimin önemini vurgu yapıldı.

Açıklamada, korona virüs salgını sonrası ülkelerin ekonomilerini yeniden canlandırmak için çalışılacağı ifade edilirken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin salgınla mücadelede destekleneceği ve kredi borcu ödemelerinin 2021 Haziran ayına kadar uzatılacağı belirtildi. 46 ülkenin şimdiden 5,7 milyar dolarlık borç yapılandırma girişiminden yararlanma talebinde bulunduğu bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20'yi borç geri ödemelerini 2021'in sonuna kadar uzatmaya ve kapsamını ihtiyaç sahibi orta gelirli ülkelere genişletme çağırısında bulundu. Guterres, ayrıca Covid-19 aşılarının tüm dünyada seri üretimi, tedariki ve teslimi için 28 milyar dolarlık ek yatırıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise zirvenin kapanışında, salgın nedeni ile en yüksek risk grubunda bulunan ülkelerin borç yükünü hafifletmek amacı ile 14 milyar dolar destek sağlandığını aktardı. Bin Selman, Kalkınma Bankaları, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere yardım amacı ile 300 milyar dolar büyüklüğünde fon sağlandığını ifade etti. Bin Selman, G20'nin vatandaşlarına ve dünyadaki tüm insanlara bir umut ve güven mesajı göndermeyi başardığını ifade ederek zirveyi tamamladı.

İTALYA, G20'NİN 2021 YILINDAKİ ZİRVESİNE DÖNEM BAŞKANLIĞI YAPACAK

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte kapanış konuşmasında, 2021 yılındaki G20 Liderler Zirvesi'ne ülkesinin başkanlık edeceğini hatırlatarak, İtalya'nın 2021'deki G20 Liderler Zirvesi'nde önceliğin sağlık olacağını vurguladı. Conte, "Özellikle de küresel bazda her insanın eşit şekilde aşıya ulaşması ve ülkelerin sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi için çaba göstereceğiz" dedi.

(İHA)