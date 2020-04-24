Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi - Son Dakika

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Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi
6 saat önce
Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi Suudi Arabistan'dan, Karaman'a getirilen 269 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.
Suudi Arabistan'dan getirilen 269 kişi Karaman'da yurda yerleştirildi
KARAMAN - Suudi Arabistan'dan, Karaman'a getirilen 269 Türk vatandaşı gözlem altında tutulacakları yurda yerleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurtdışında bulunan vatandaşların ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 269 Türk vatandaşını taşıyan uçak akşam saatlerinde Konya Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular özel kıyafetli sağlık görevlilerince ilk kontrollerinin ardından polisin geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle karantinaya alınacakları Karaman'daki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Yurda yerleştirilen 269 kişi korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca burada gözlem altında tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 09:48 Kaynak: İHA
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