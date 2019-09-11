Suudi arabistan'dan iit'ye 'olağanüstü toplantı' çağrısı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, yapılan resmi açıklamada Netanyahu'nun açıklamasının şiddetle kınandığını; Netanyahu'nun planının BM Antlaşması, uluslararası hukuk ilkeleri ve normlarının açıkça ihlali anlamına geldiğinin vurgulandığını yazdı.
NETANYAHU'NUN ÜRDÜN VAADİSİNİ İLHAK VAADİ
Netanyahu, 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi dün düzenlediği basın toplantısında, yeniden seçilmesi halinde kısa bir zamanda Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'nin ABD yönetimiyle koordineli şekilde 'İsrail'e ilhak edeceğini' söylemişti.
Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi de aynı vaatte bulunmuştu.