Suudi Arabistan'dan Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne hava saldırısı
Suudi Arabistan'dan Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne hava saldırısı

26.12.2025 18:54  Güncelleme: 19:31
Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Yemen'in Hadramut bölgesinde BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne hava saldırıları gerçekleştirdi. Suudi Dışişleri, ayrılıkçıların bölgeden çekilmesi için çağrıda bulundu.

Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Yemen'in güneyindeki Hadramut bölgesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne ait mevzilere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki iç savaşta dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne kontrolleri altındaki bölgelerden çekilmeleri çağrısında bulundu.

SUUDİ UÇAKLARI YEMEN'İ VURDU

Bugün ise Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları, Yemen'in güneydoğusundaki petrol zengini Hadramut bölgesinde BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne hava saldırıları gerçekleştirdi.

Adı açıklanmayan bir Yemenli yetkili, saldırılarda Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı "seçkin birliklere" ait mevzilerin hedef alındığını bildirdi.

"DAHA ÖNCE BİR BENZERİ GÖRÜLMEDİ"

Yetkili, daha önce söz konusu saldırının bir benzerinin görülmediğini aktararak, saldırının Güney Geçiş Konseyi'ye güçlü bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti. Yetkili, saldırının Hadramut'taki mevzilerin boşaltılmasına yönelik bir baskı oluşturduğunu ve uyarıların dikkate alınmaması durumunda daha fazla askeri müdahalenin gerçekleştirilebileceğini aktardı. Hava saldırısında herhangi bir can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan'dan olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'LA İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Güney Geçiş Konseyi ise saldırılardan yılmayacaklarını ancak Riyad yönetimi ile iş birliğine açık olduklarını bildirerek, "Bu tür faaliyetlerin herhangi bir uzlaşmaya hizmet etmeyeceğini ve güney halkının tam haklarını geri kazanma yolundaki ilerlemesine engel olmayacağını teyit ediyoruz" açıklamasını yaptı. Açıklamada, ülkenin güneyinde güvenlik ve birliği garanti altına alacak, güvenlik tehditlerini önleyecek ve hem güney nüfusunun beklentilerini hem de Suudi Arabistan ile ortak çıkarları karşılayacak "her türlü koordinasyon veya düzenlemeye" açık oldukları belirtildi.

Kaynak: İHA

Suudi Arabistan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, 3-sayfa, Yemen, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • n5685244 n5685244:
    bide kutsal topraklara ev sahipliği yapıyor . orda harcanan paralar ABD İsrail e gidiyor zaten başındakiler de onlarda 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
