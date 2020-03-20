Suudi Arabistan Kralı Selman: "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden geçiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Kralı Selman: 'Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden geçiyoruz' - Son Dakika

Suudi Arabistan Kralı Selman: "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden geçiyoruz"

51 dakika önce

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini, küresel düzeyde ise gelecek dönemin daha zor olacağını söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman:

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkesinin zor bir dönemden geçtiğini, küresel düzeyde ise gelecek dönemin daha zor olacağını söyledi.

Kral Selman, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariyye televizyonundan yayınlanan konuşmasında, "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden geçiyoruz. Küresel düzeyde bu salgının hızla yayılması aşaması daha da zor olacak. Ancak zorluğa, acıya ve acımasızlığına rağmen bu dönemin de geçeceğine inanıyoruz." dedi.

Dünya tarihinde zor bir dönemden geçildiğini, ülkesinin de bu salgına karşı tüm tedbirleri almaya devam ettiğini belirten Kral Selman, Suudi Arabistan halkının önlem alan ve yönlendirmede bulunan ilgili kurumlarla yaptığı iş birliğinden övgüyle söz etti.

Ülkede son olarak virüs tespit edilen kişi sayısının 274'e yükseldiği açıklanmıştı.

Suudi Arabistan, Kral Selman, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:14 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Londra'da bir grup genç, süpermarketin camlarını kırıp yağmaladı KKTC'de Kovid-19 vaka sayısı 33'e yükseldi MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak         
11:34
Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu         
11:26
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı         
10:52
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı         
23:08
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 01:05:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Suudi Arabistan Kralı Selman: "Koronavirüsle mücadelede zor bir dönemden geçiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]