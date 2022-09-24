Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD'li yetkililerle "enerji güvenliği ve Yemen"i görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD'li yetkililerle Cidde Zirvesi'nin sonuçlarını, enerji güvenliği ve Yemen dosyasını görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın Cidde'deki Selam Sarayı'nda, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gündeme geldiği belirtilirken, Cidde Zirvesi'nin özellikle enerji güvenliği sonuçlarının ele alındığı kaydedildi. Bölgesel meselelerin de görüşüldüğü toplantıda ayrıca Yemen'deki gelişmeler masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan'ın temmuz ayında ev sahipliği yaptığı ABD Başkanı Joe Biden ve Arap liderlerin katılımıyla düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından bu ziyaret, Suudi Arabistan'a ikinci üst düzey ABD heyeti ziyareti oldu.