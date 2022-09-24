Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD'li yetkililerle "enerji güvenliği ve Yemen"i görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD'li yetkililerle "enerji güvenliği ve Yemen"i görüştü

24.09.2022 17:00
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD'li yetkililerle "enerji güvenliği ve Yemen"i görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD'li yetkililerle Cidde Zirvesi'nin sonuçlarını, enerji güvenliği ve Yemen dosyasını görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD'li yetkililerle Cidde Zirvesi'nin sonuçlarını, enerji güvenliği ve Yemen dosyasını görüştüğü bildirildi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Veliaht Prens Bin Selman'ın Cidde'deki Selam Sarayı'nda, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ve ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gündeme geldiği belirtilirken, Cidde Zirvesi'nin özellikle enerji güvenliği sonuçlarının ele alındığı kaydedildi. Bölgesel meselelerin de görüşüldüğü toplantıda ayrıca Yemen'deki gelişmeler masaya yatırıldı.

Suudi Arabistan'ın temmuz ayında ev sahipliği yaptığı ABD Başkanı Joe Biden ve Arap liderlerin katılımıyla düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nin ardından bu ziyaret, Suudi Arabistan'a ikinci üst düzey ABD heyeti ziyareti oldu.

YORUMLAR
500
ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi Biden'ın sözleri şok etkisi yarattı! 'Dostluğumuz eskilere dayanıyor' dediği kadını işaret ederek ''O 12, ben 30 yaşındaydım, neyse'' dedi Biden'ın sözleri şok etkisi yarattı! 'Dostluğumuz eskilere dayanıyor' dediği kadını işaret ederek ''O 12, ben 30 yaşındaydım, neyse'' dedi
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD'li yetkililerle 'enerji güvenliği ve Yemen'i görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:36 İzmir açıklarında balıkçı teknesinde gizlenmiş yüzlerce kaçak göçmen yakalandı
16:05 Melek Mosso çocukluk fotoğrafını ilginç bir notla paylaştı: Umudunuzu kaybetmeyin
15:56 Çin'de askeri darbe iddiası gündem oldu! Doğrulama gelmeyince gazeteci topu haber kaynağına attı
15:48 Putin'in demir bebeği 3 başkenti yok etmekle tehdit etti: Rusya'ya karşı zafer imkansızdır
15:42 ABD'de skandal olay! İdam mahkumunun cezası damar yolu bulunamadığı için ertelendi
14:41 Mersin'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın hoparlörlerden "hava saldırısı" anonsu kentte endişe yarattı
14:43 Fenerbahçeli Joao Pedro'nun acı dolu anları! Basın toplantısı sırasında arı saldırısına uğradı
14:29 Fenerbahçe'de sakatlık kabusu sürüyor! King'in ardından Emre Mor da sakatlandı
14:20 Giresun'da eşi, baldızı ve kayınbiraderinin eşini öldürüp intihara kalkışan adamın boşanma davasını öğrenince katliam yaptığı ortaya çıktı
14:21 İngiltere Prensi Charles görev başında! İşte ilk kareden dikkat çeken detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 17:00:11. #1.13#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman, ABD'li yetkililerle "enerji güvenliği ve Yemen"i görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement