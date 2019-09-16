Son Dakika Haberleri: Suudi petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırı ile ilgili bilinenler neler?
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Suudi petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırı ile ilgili bilinenler neler?

1 saat önce

Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisin hedef aldığı saldırı küresel petrol tedarikinin yüzde 5 oranını vurdu, petrol fiyatları ise yüzde 20 artarak 72 dolar seviyesine yükseldi. Saldırı nasıl gelişti, kim kimi sorumlu tutuyor?

Suudi petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırı ile ilgili bilinenler neler?, System.String[]

Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisin hedef alındığı saldırı küresel petrol tedarikinin yüzde 5 oranını vurdu, petrol fiyatları ise yüzde 20 artarak 72 dolar seviyesine yükseldi.


Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin son raundu olan saldırı nasıl gelişti, petrol sektörüne nasıl yansıdı?

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Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:00 
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