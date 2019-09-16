Suudi petrol şirketi Aramco'ya düzenlenen saldırı ile ilgili bilinenler neler?

Suudi Arabistan'a ait petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki tesisin hedef alındığı saldırı küresel petrol tedarikinin yüzde 5 oranını vurdu, petrol fiyatları ise yüzde 20 artarak 72 dolar seviyesine yükseldi.



Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimin son raundu olan saldırı nasıl gelişti, petrol sektörüne nasıl yansıdı?