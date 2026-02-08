Mısır'da Süveyş Kanalı Geliri 449 Milyon Dolar - Son Dakika
Ekonomi

Mısır'da Süveyş Kanalı Geliri 449 Milyon Dolar

08.02.2026 22:14
Mısır'da, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes sonrasında Süveyş Kanalı'ndan bu yıl sağlanan gelirin 449 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, İskenderiye şehrinde düzenlenen 15. Uluslararası Deniz Taşımacılığı ve Lojistik Konferansı'nın (MARLOG) açılışında açıklamalarda bulundu.

Süveyş Kanalı'nın son yıllarda birçok ekonomik ve jeopolitik zorluklarla karşı karşıya kaldığını belirten Rabi, Gazze'deki ateşkesin olumlu sonuçlarını aktardı.

Rabi, "Şarm eş-Şeyh Barış Zirvesi'nin Gazze'de ateşkesi sağlamada ve huzur getirmekte de başarılı olmasının ardından, 2025 yılının son çeyreğinde görece toparlanmanın başladığı görüldü." dedi.

Kızıldeniz'deki güvenlik durumunun test edildiğini ifade eden Rabi, "Kızıldeniz krizi, kanalın sağlamlığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamıştır." diye konuştu.

Rabi, Süveyş Kanalı'na ilişkin mali veriler hakkında, 2026 yılının başından bu yana seyir hareketliliği ve gelir artışı görüldüğünü ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Süveyş Kanalı'nda bu yılın başından itibaren 56 milyon ton net tonajla 1315 gemi geçiş yaptı ve 449 milyon dolar gelir sağlandı. 2025 yılının aynı döneminde ise 47 milyon ton net tonajla 1243 gemi geçmiş ve 368 milyon dolar gelir elde edilmişti."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlenmişti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı skoykırım sebebiyle Süveyş Kanalı gelirlerinde 9 milyar dolarlık kayıp yaşandığını belirtmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de İsrail ile bağlantılı gemilere yönelik gerçekleştirdiği eylemler nedeniyle, birçok nakliye şirketi Süveyş Kanalı'nın kullanmaktan kaçınıyordu.

Kaynak: AA

