T129 Atak Helikopteri Brezilya'daki İlk Uçuş Gösterisini Yaptı

SAO Brezilya 'nın Rio de Janeiro kentinde 2- 5 Nisan 'da gerçekleştirilecek savunma sanayi fuarına katılacak T129 Atak helikopteri, Taubate'deki Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı 'nda ilk uçuş ve performans gösterisini gerçekleştirdi.Brezilya Kara Havacılık Komutanı Carlos Waldyr Aguira'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen uçuş gösterisine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen ile birlikte TUSAŞ yetkilileri, Türkiye 'nin Sao Paulo Başkonsolosu Serkan Gedik ve Brazilya Askeri Ataşesi Serdar Apaydın katıldılar.Brezilya basını uçuş gösterisine yoğun ilgi gösterirken, törene katılan Brezilyalı pilotlar ve askeri personel, iki ülke pilotlarının beraber kullandıkları T129 Atak helikopterinin uçuş ve performans gösterisini dikkat ve heyecanla izlediler.Uçuş gösterisi sonrasında T129 Atak helikopterini kullanan on Brezilyalı pilota Özmen tarafından başarı belgesi ve T129 Atak helikopterinin maketi verildi.TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Tamer Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rio de Janeiro'daki LAAD fuarına katılmak için Brezilya'ya geldiklerini ve bu ülkenin ihtiyaçlarını göz önünde alarak uçuş gösterileri planladıklarını söyledi.Başkent Brazilya'da 28 Mart'ta, Kara Kuvvetleri Komutanı , Devlet Başkanı Yardımcısı, devlet büyükleri ve askerlerin katılımıyla bir uçuş gösterisi daha yapacaklarını dile getiren Özmen, "Brazilya Büyükelçimizin ve Askeri Ataşemizin desteği ile helikopterimizi Büyükelçiliğimizin bahçesine indirmeyi ve akşam orada tüm büyükelçilere ve tüm askeri ataşelere hem şirketimizi, hem T129 Atak helikopterimizi tanıtmayı planlıyoruz." dedi.Brezilya taarruz helikopteri almayı planlıyorBrezilya Kara Havacılık Komutanlığının taarruz helikopter yeteneğinin bulunmadığını bildiklerini, ama bu konudaki ihtiyaçları konusunda da bilgi sahibi olduklarını belirten Özmen şöyle konuştu:"Kara havacılık komutanının Türkiye'yi ziyareti esnasında gündeme gelen bu konuyla bu coğrafyada nasıl bulunabilir, bu projeyi nasıl realize edebiliriz diye düşündük. 2020 yılıyla başlayarak 2030 yılına kadarki on yıllık süre içerisinde envanterlerine taarruz helikopteri katmayı planlıyorlar. Dolayısıyla bu bizim için bir fırsattı. LAAD fuarını fırsat bilerek bugün buradayız. Buraya geldiğimizde öğrendik ki Brezilya Kara Havacılık Komutanlığının kuruluşunun 100. yılındayız. Dolayısıyla 100. yıldaki kuruluş yıl dönümünde burada olmak bizim için ayrı bir gurur ve ayrı bir mutluluk oldu."TUSAŞ'tan Latin Amerika açılımıLatin Amerika pazarına giriş kapısı olarak Brezilya'dan faydalanmak istediklerini ifade eden Tamer Özmen şu değerlendirmelerde bulundu:"Brezilya'da mevcut olan havacılık ve teknoloji yeteneklerini bizim sahip olduklarımızla birleştirerek global dünyada markalaşan şirketimizi, Türk havacılık ve uzay sanayisini bu coğrafyaya getirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki kısa dönem için biz Güney Doğu Asya ve Latin Amerika'yı hedef market olarak planladık. Arjantin ile uzay sanayisinde iş birliği başlattık, Bolivya Hava Kuvvetleri Komutanı geçen hafta şirketimizdeydi. Önümüzdeki dönemde Venezuela , Peru, Kolombiya , bunlar hep aday ülkeler. Latin Amerika'ya baktığınızda, Türkiye'den uzak bir lokasyon burası. Burada bir lojistik merkezi, bir geliştirme merkezi, teknoloji merkezi kurmak da önümüzdeki dönemde hedeflerimiz içinde yer alabilir diye değerlendiriyoruz.""T129 beklentilerimizi karşıladı"Forte Ricardo Kirk Kara Havacılık Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası AA muhabirine değerlendirmede bulunan Brezilya Kara Havacılık Komutanı Carlos Waldyr Aguira şunları kaydetti:"Bu hava aracının bizim beklentilerimizi karşılaması, gelecekteki muhtemel saldırı araçlarının satın alımlarını sağlayabilir. Gelecekte kim bilir, belki bu hava aracında bile bir ortaklık kurabiliriz. Brezilya'daki görevinizde, Brazilya ve Rio de Janeiro'da gerçekleşecek gösterilerinizde büyük başarılar diliyorum. Ordumuzun havacılığa özel Forte Ricardo Kirk Komutanlığı tarafından her zaman çok sıcak karşılanacaksınız. Sizi her zamana gelecekteki ortaklarımız olarak görüyoruz. Tanrı sizi korusun."