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SPOR Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti - Son Dakika

SPOR Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti

19.01.2022 10:44

Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kestiGökhan ÖZHAN / MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - Bursa Bölgesel 1'inci Amatör Lig'de oynanan Yalıntaşspor- Samanlıspor maçında kavga ettikten sonra kurusıkı tabanca ile rakip takımın soyunma odasını basan ev sahibi takımın...

Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti

Gökhan ÖZHAN/ MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA) - Bursa Bölgesel 1'inci Amatör Lig'de oynanan Yalıntaşspor- Samanlıspor maçında kavga ettikten sonra kurusıkı tabanca ile rakip takımın soyunma odasını basan ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt'a federasyon, 3 maçtan men cezası verdi. Federasyona şikayet ettiği oyuncusuna verilen cezayı az bulan Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, Barış Yurt'un lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti.

Bursa Bölge 1'inci Amatör Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren 2 takımdan Yalıntaşspor, 19 Aralık'ta Samanlıspor'u ağırladı. Yalıntaşspor'un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp'e (19) kırmızı kart gösterdi. 2 futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gitti. Burada tehditler savuran Yurt, şikayet üzerine gözaltına alındı. Tabancaya el konulurken, Barış Yurt, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"SİLAHA MERMİYİ VERDİ"

Samanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özgenç, maç sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Karşılaşmanın son dakikalarında rakip takımın kalecisiyle bizim oyuncumuz Hamza Tekinalp ikili bir mücadele sonrası tartışmaya girdiler. Daha sonra rakip takım kalecisi, bizim oyuncumuza küfrettiği için tartışma büyüdü. Karşı takım kalecisi bizim oyuncumuzun boğazına sarıldığı için Hamza da karşılık verdi. Hakem, iki oyuncuya da kırmızı kart verdi. Rakip futbolcu, Hamza soyunma odasına giderken üzerine koşmaya başladı. Biz araya girerek engellemeye çalıştık. Takım arkadaşları onu uzaklaştırdı. Kısa süre sonra maç bitti. Soyunma odasına gittik. Rakip futbolcu dışarda kalıp, arabasından aldığı silahla bizim soyunma odasına girmeye kalktı. Silaha mermi verdi, kapıya dipçiğiyle vurdu. Bunu gören bizim başkan ile karşı takımın başkan yardımcısı kaleciyi uzaklaştırarak kendi soyunma odasına aldılar."

"KİM OLSA KORKUYU YAŞAR"

Samanlıspor Futbolcusu Hamza Tekinalp ise, "Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfretti. Ben de 'Neden küfrediyorsun?' deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi. Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek, diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim. Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa başkan görmüş. Kim olsa korkuyu yaşar" dedi.

3 MAÇ MEN CEZASINI YETERSİZ BULDU, LİSANSINI YIRTTI

TFF'ye bağlı Bursa İl Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören Barış Yurt'a gözlemci raporunu da dikkate alarak gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi. Bu cezayı yetersiz bulduğunu söyleyen Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, "19 Aralık Pazar günü oynanan Yalıntaşspor- Samanlıspor maçında kaleci Barış Yurt, futbol müsabakalarında emsali görülmemiş bir olaya karışmıştır. Bu olay sonrasında sadece 3 maç müsabakalardan men cezası aldı. Bir kulüp başkanı olarak benim bu cezayı kabul etmem mümkün değil. Bu tarz insanların futbol hayatının tamamen bitirilmesi gerekiyor. Kulüp başkanı olarak futbol hayatını bitirmek için Yalıntaşspor Kulüp Başkanı olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Biz de oyuncunun lisansını iptal edip yırttık" diye konuştu.

Karanfil, futbolcuyu almak isteyen kulübün yeni bir lisans çıkarmak zorunda kalacağını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

SPOR Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti
SPOR Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti
SPOR Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti
SPOR Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti

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Amatör Lig, kavga, Silah, Bursa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SPOR Tabancalı futbolcusunun lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti - Son Dakika
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