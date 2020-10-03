Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ergül mesajında, hayvanlara zarar vermedikçe onların da insanlara zarar vermediğini belirtti.

Hayvanlara merhametli davranılması, kötü muamele yapılmaması gerektiğini vurgulayan Ergül, şunları kaydetti:

"Veteriner hekimler olarak her günümüzü onlarla ya da onlar için geçirsek de 4 Ekim'leri başka duygu ve düşüncelerle yaşıyoruz. Biz veteriner hekimler olarak aldığımız eğitim ve yaşam felsefemiz doğrultusunda hayvan haklarının, refahının, yaşam hakkının, hayvan sağlığının yaşanabilir bir dünya için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Hayvan sağlığı, refahı ve hakları için her şeye rağmen emek harcayan meslektaşlarımıza ve bizlerle birlikte çalışmalara destek veren her bireye 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Öğrencilere uzaktan eğitim için oryantasyon verilecek

Kayseri Üniversitesi, öğrencilerine uzaktan eğitime uyum oryantasyon eğitimi verecek.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi, öğrencilerine uzaktan eğitim teknolojilerine ve uzaktan öğretime adaptasyonu için oryantasyon eğitimi verecek.

Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYUZEM) tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında video konferans yöntemi ile online verilecek eğitimlerde öğrencilere, sisteme, derslere nasıl girilir, sanal sınıf nedir, nasıl girilir, ödev nasıl yüklenir, sınavlara nasıl girilir, iletişim araçları nasıl kullanılır gibi konular anlatılacak.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan öğretimle gerçekleştirilecek olan yeni eğitim dönemi başlarken KAYUZEM tarafından düzenlenen oryantasyon eğitiminin öğrencilere büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Melikgazi'de metruk binalar yıkılıyor

Melikgazi Belediyesi sınırları içerisindeki tehlike arz eden metruk binalar belediye ekiplerince yıkılıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, uzun yıl hizmet veren ama zaman içerisinde metruk olarak kalan tehlike arz eden yapıların gerekli tedbirler alınarak yıkıldığını aktardı.

Güvenli çevre, güvenli mahalle ve görsel temizlik amacı ile Yıldırım Beyazıt, Gülük ve Tacettinveli mahallelerinde bulunan metruk yapıların yıkıldığını belirten Palancıoğlu, "Çevre ve görüntü kirliliği oluşturan, virane yapısı ile tehlike arz eden binalarda öncelikle hukuki sorunlar çözülmektedir. Melikgazi her geçen gün güzelleşiyor ve büyüyor. Önemli olan güzelliği devam ettirmektir. Bu açıdan her türlü olumsuzlukları anında bertaraf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Ataman'dan Azerbaycan'a destek

İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgalini kınadı.

Ataman, yazılı açıklamasında, bugün Azerbaycan topraklarına gidildiğinde Türk bayrağının dalgalandığı birçok şehitliğin görülebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, o gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı olan Neriman Nerimanov'u kabul ettiğinde kendisine İstiklal Harbi süresi içerisinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımı için teşekkür ederken 'Size de bir miktar mali olarak borcumuz vardır.' demiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Nerimanov'un cevabı ise şöyledir: 'Paşam! Gardaşın gardaşa hiç borcu olur mu?' İşte bu duygularla 'tek millet, iki devlet' dediğimiz can Azerbaycan'ın haklı davasında her zaman yanındayız."

Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa

Mustafa Palancıoğlu, Yıldırım Beyazıt, Melikgazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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