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Tacikistan'da af ilan edildi

1 saat önce

Tacikistan'da, ülke anayasasının kabulünün 25. yıl dönümü dolayısıyla af ilan edildi.

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Tacikistan'da, ülke anayasasının kabulünün 25. yıl dönümü dolayısıyla af ilan edildi.


Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, ülke anayasasının kabul edilişinin 25. yıl dönümü dolayısıyla 20 bin kişinin yararlanacağı af yasasını imzaladı.

İki ay içerisinde hayata geçirilecek yasa kapsamında 11 bin 200 zanlı, sanık, tutuklu ve mahkum salıverilecek, 8 bin 800 mahkumun ise ceza süreleri kısaltılacak.

Ülke parlamentosunca kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Rahman tarafından imzalanan af yasasına göre, aftan toplam 20 bin kişi yararlanacak.

Söz konusu af, cinayet, terörizm ve aşırılıkçılıktan mahkum olanlar ile anayasal düzen ve devlet güvenliğine karşı suç işleyenlere uygulanmayacak.

Ömür boyu hapis veya ölüm cezasına çarptırılanlar, daha önce aftan dolayı serbest bırakılanlar ve cezaevinde suç işleyenler de bu aftan yararlanamayacak.

Son olarak Ağustos 2016'da, Tacikistan'ın bağımsızlığının 25. yılı dolayısıyla ilan edilen aftan 12 bin zanlı, sanık ve mahkum yararlanırken, bu çerçevede 3 bin mahkum salıverilmişti.

İmamali Rahman, Tacikistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 08:08 Kaynak: AA
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