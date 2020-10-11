Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı - Son Dakika

Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı

11.10.2020 21:01
Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı, System.String[]

Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi.

Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi.

5 partili adayın cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarıştığı seçimlerde yerel saat ile 06.00'da başlayan oy verme işlemi saat 20.00'de sona erdi. Ardından sandıklar açılarak oy sayımına başlandı.

Toplam 4 milyon 943 bin 289 kayıtlı seçmenin bulunduğu Tacikistan'daki 68 seçim bölgesinde 3 bin 375 sandık kuruldu. Yurt dışındaki Tacik vatandaşlar için aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerde 39 sandık oluşturuldu.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Bahtiyar Hudayarzade, saat 15.00 itibarıyla toplam seçmen sayısının yüzde 70,71'ine tekabül eden 3 milyon 495 bin 215 seçmenin oylarını kullandığını kaydederek, ülkedeki seçim yasasına göre, bu oranın seçimlerin yapılmış sayılması için yeterli olduğunu belirtti. Hudayarzade, seçim ihlallerine ilişkin herhangi bir şikayetin kendilerine ulaşmadığını aktardı.

Seçimlerde iktidardaki Halk Demokrat Partisinden aday gösterilen Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Çiftçiler Partisi lideri Rustam Latifzade, Sosyalist Parti lideri Abduhalim Gaffarzade, Ekonomik Reformlar Partisi lideri Rustam Rahmatzade ve Komünist Parti lideri Miraj Abdulloyev yarıştı.

Ülkedeki seçim yasasına göre cumhurbaşkanlığı için oyların yüzde 50'den fazlasını almak gerekiyor.

Seçimi çok sayıda ülke ile aralarında Şanghay İşbirliği Örgütü, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'nin de bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 150'ye yakın gözlemci ile 200'den fazla gazeteci izledi. Resmi olmayan ilk sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle seçildiği ülkede, son olarak 6 Kasım 2013'te yapılan ve 6 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 83,92'sini alan İmamali Rahman dördüncü kez kazanmıştı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı - Son Dakika

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