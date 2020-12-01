Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle durdurulan iç hat uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başlatıldı - Son Dakika

Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle durdurulan iç hat uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başlatıldı

01.12.2020 16:57
Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle durdurulan iç hat uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başlatıldı, System.String[]

Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan iç hat uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başlatıldı.

Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan iç hat uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başlatıldı.

Tacikistan'ın Somon Air hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle mayıs ayında askıya alınan Duşanbe-Hocand iç hat uçuşlarının yeniden başlatıldığı bildirildi.

Ülkenin başkenti ile en büyük ikinci kenti arasındaki söz konusu uçuşların haftada iki kez gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, yolculara havaalanında ve uçakta maske ve eldiven zorunluluğu getirildiği kaydedildi. Açıklamada, ateşi yüksek ve Kovid-19 belirtileri olan yolcuların uçağa binmelerine izin verilmeyeceği vurgulandı.

Kovid-19 nedeniyle mayıs ayında iç ve dış hat uçak seferleri geçici olarak durdurulan Tacikistan'da, geçen aydan itibaren Duşanbe- İstanbul ve Duşanbe- Dubai dış hat seferleri başlatılmıştı.

Sağlık Bakanlığı göre, ülkede son 24 saatte 39 yeni vaka tespit edilirken, 40 hasta iyileşti. Ülkede bugüne kadar 12 bin 194 kişide virüs saptandı, 11 bin 599 hasta taburcu edildi ve 86 kişi yaşamını yitirdi.

Tacikistan, Duşanbe, Mayıs, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan'da Kovid-19 nedeniyle durdurulan iç hat uçak seferleri uzun bir aradan sonra yeniden başlatıldı - Son Dakika


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