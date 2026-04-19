Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

Japonya’da yaşanan taciz olayı tepki çekti. Görüntülerde, bir şahsın yürüyen merdivende önünde duran kadını gizlice kaydetmek için telefonunu bir kitabın üzerine yerleştirdiği görülüyor.
Şüphelinin, telefonu dikkat çekmemesi için kitabın içine gizleyerek kamerayı kadına doğru yönlendirdiği ve bu şekilde görüntü almaya çalıştığı anlar kaydedildi. Kadının durumdan habersiz olduğu görülürken, olayın bir süre fark edilmeden devam ettiği anlaşılıyor.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine olay büyük tepki toplarken, Japonya’da benzer taciz vakalarına karşı uygulanan sıkı yasalar yeniden gündeme geldi.
Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı ve şüphelinin kimliğinin tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
