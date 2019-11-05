Son Dakika Haberleri: 'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti
Son Dakika Dünya 'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti

'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti

6 saat önce

İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 5 kişinin daha düşük bir ceza gerektiren tacizden suçlu bulunmasını protesto etti

'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti, System.String[]

İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 5 kişinin daha düşük bir ceza gerektiren tacizden suçlu bulunmasını protesto etti.


Barselona'daki yüksek mahkeme 2016'daki hadisenin tecavüz olarak adlandırılamayacağını çünkü sarhoş ve bilinci kapalı kurbanın cinsel ilişkiye ne rıza gösterebilecek ne de karşı çıkabilecek durumda olduğunu belirterek 5 kişiyi 10 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Euronews.com'da Görüntüle

İspanya, Madrid, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Guti, Almeria'nın yeni Teknik Direktörü oldu
"İneklerin sütünde altın var" diyen siyasetçinin sözleri sosyal medyada gündem oldu Kokpite aldığı yolcunun çektiği fotoğraf, pilotun hayatını kararttı İskeçe'de durdurulan Türkiye'den gönderilen donduruculu tırda 41 mülteci bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 18:07:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]