'Taciz değil tecavüz': İspanyol kadınlar mahkemenin taciz kararını protesto etti

İspanya'nın başkenti Madrid'de yüzlerce kişi geçtiğimiz hafta 14 yaşındaki bir kıza tecavüz eden 5 kişinin daha düşük bir ceza gerektiren tacizden suçlu bulunmasını protesto etti.



Barselona'daki yüksek mahkeme 2016'daki hadisenin tecavüz olarak adlandırılamayacağını çünkü sarhoş ve bilinci kapalı kurbanın cinsel ilişkiye ne rıza gösterebilecek ne de karşı çıkabilecek durumda olduğunu belirterek 5 kişiyi 10 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.