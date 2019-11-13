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Son Dakika Güncel TACİZDEN KURTULMAK İSTERKEN DÜŞEREK ÖLEN GÜLAY BURSALI SORUŞTURMASI: 3. ŞÜPHELİ 3 YIL SONRA... - Son Dakika

TACİZDEN KURTULMAK İSTERKEN DÜŞEREK ÖLEN GÜLAY BURSALI SORUŞTURMASI: 3. ŞÜPHELİ 3 YIL SONRA...

7 saat önce

Başakşehir'de 22 Mart 2016'da 20 yaşındaki Gülay Bursalı'nın 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmesi soruşturmasında, aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TACİZDEN KURTULMAK İSTERKEN DÜŞEREK ÖLEN GÜLAY BURSALI SORUŞTURMASI: 3. ŞÜPHELİ 3 YIL SONRA..., System.String[]

Başakşehir'de 22 Mart 2016'da 20 yaşındaki Gülay Bursalı'nın 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmesi soruşturmasında, aranan bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Başakşehir'de üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Gülay Bursalı 2016 yılı Mart ayında, 10. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra harekete geçen polis, Gülay Bursalı'nın erkek arkadaşı Engin Ö.'yü gözaltına almıştı. Genç kıza tecavüz etmeye kalkarak intiharına neden oldukları iddia edilen günlük ev kiralayan C.İ. ile yanındaki kimliği tespit edilemeyen bir kişi ise aranmaya başlanmıştı. Engin Ö. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. C.İ. ise olaydan sonra Ağrı'da yakalanarak İstanbul'a getirilmiş ve tutuklanmıştı.

Olay sırasında firari üçüncü kişi olarak aranan Mehmet V.(23), Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sırasında Aydın V. adına düzenlenmiş sahte kimlikle birlikte dün Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki bir kahvehanede yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelinin kasten öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mehmet V.'nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Arşiv


- Kenarlı
Başakşehir, 22 Mart, Gülay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:05 Kaynak: DHA
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