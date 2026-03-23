Yolcu otobüsünde mide bulandıran görüntü

23.03.2026 09:06
Giresun'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde kaydedilen bir görüntü büyük infial yarattı. Samsun otogardan binen bir adam, yanındaki kadını yolculuk boyunca taciz etti. Kadının telefonla gizlice kayda aldığı görüntüler sonrası şahsın Düzce'de otobüsten atıldığı öğrenildi. İnternete düşen videoyu paylaşan çok sayıda kullanıcı yetkililere çağrıda bulunup şahsın bir an önce yakalanmasını talep etti.

Giresun'dan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti. Samsun Otogarı'ndan binen bir yolcunun, yanındaki kadını rahatsız ettiği video kamuoyunda infiale yol açtı.

İddiaya göre, yolculuk sırasında kadın yolcu, yanındaki şahsın kendisini taciz ettiğini fark edince durumu belgelemek için cep telefonuyla gizlice kayıt aldı. Görüntülerde, erkek yolcunun kadına fiziksel olarak yakınlaştığı ve rahatsız edici davranışlar sergilediği anların yer aldığı görülüyor.

GİZLİ KAYIT ORTAYA ÇIKARDI

Kadının çektiği görüntülerde, şüpheli şahsın kolunu ve vücudunu kadına doğru yönelttiği, temas kurmaya çalıştığı anlar dikkat çekti. Kadının ise bu anları fark ettirmeden kayıt altına aldığı anlaşıldı. Olayın ardından yolcuların durumu fark ettiği ve şahsın Düzce'de otobüsten indirildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kullanıcı duruma tepki gösterdi. Paylaşımlarda, yetkililere çağrı yapılarak şüpheli kişinin bir an önce tespit edilip yakalanması istendi.

    Yorumlar (1)

  • Osman KOÇ osman05koc@gmail Osman KOÇ osman05koc@gmail:
    Bence yabancı kadın ile erkek bir araya oturtan mavini sorgulayın önce 20 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor Sınıfta çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hürmüz’e çakıldı İran F-15 savaş uçağı düşürdü Hürmüz'e çakıldı! İran F-15 savaş uçağı düşürdü
Tıp öğrencisi Yaren’in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi
Çanakkale’de sağanak etkili oldu 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı Çanakkale'de sağanak etkili oldu; 1 köy yolu kapandı, 1 otomobil suya kapıldı

09:51
Bu karenin değeri 20 milyon dolar
Bu karenin değeri 20 milyon dolar
09:39
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu Emniyet’te pes dedirten ifade
Boşanma aşamasındaki eşinin iş yerini soydu! Emniyet'te pes dedirten ifade
09:28
Böylesi görülmedi Kim’den Putin’e görkemli karşılama
Böylesi görülmedi! Kim'den Putin'e görkemli karşılama
09:15
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
Aleyna Kalaycıoğlu, annesinin yaptığını duyunca gözaltında kriz geçirdi
08:35
Altın fiyatları tepetaklak İşte uzmanların işaret ettiği seviye
Altın fiyatları tepetaklak! İşte uzmanların işaret ettiği seviye
08:06
ABD’de havalimanında büyük facia Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
ABD'de havalimanında büyük facia! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı
07:40
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
Yasemin Minguzzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ölüm tehditleri alıyorum
