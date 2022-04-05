TADD, sağlık organizasyonuyla Gambiya'da binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

TADD, sağlık organizasyonuyla Gambiya'da binlerce kişiye ulaştı

05.04.2022 09:12
TADD, sağlık organizasyonuyla Gambiya'da binlerce kişiye ulaştı

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Batı Afrika ülkesi Gambiya'da gerçekleştirdiği organizasyonla binlerce kişiye sağlık hizmeti sundu.

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD), Batı Afrika ülkesi Gambiya'da gerçekleştirdiği organizasyonla binlerce kişiye sağlık hizmeti sundu.

Dernekten yapılan açıklamada, başta başkent Banjul ile Serekunda olmak üzere çeşitli şehirlerde sağlık organizasyonları düzenleyen TADD ekibinin, sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çeken binlerce Gambiyalının gönlünü kazandığı belirtildi.

Genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kulak burun boğaz, üroloji, jinekoloji ile ortez protez gibi branşlarda hizmet veren gönüllü hekimlerin, muayene hizmetlerinin yanı sıra çeşitli branşlarda yüze yakın ameliyat gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yapılan sağlık organizasyonu kapsamında ülkedeki yerel sağlık personeline TADD üyesi doktorlar tarafından eğitim verilerek mesleki yetkinliklerinin artırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

"Gambiya, kardeş Türk halkına müteşekkir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, dost ve kardeş ülke Gambiya'nın sağlık alanında çeşitli zorluklar yaşadığını belirtti.

Türkiye'den Gambiya'ya giden gönüllü sağlık ekibinin ülkede çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğinin altını çizen Dr. Bilgehan Güntekin, sağlık alanında verdiği katkı sebebiyle Gambiya'nın kardeş Türk halkına müteşekkir olduğunu bildirdi.

TADD, sağlık organizasyonuyla Gambiya'da binlerce kişiye ulaştı
TADD, sağlık organizasyonuyla Gambiya'da binlerce kişiye ulaştı
TADD, sağlık organizasyonuyla Gambiya'da binlerce kişiye ulaştı

YORUMLAR
500
Osaka havalimanında 'istilacı' bir karınca türünün çoğaldığı saptandı Osaka havalimanında 'istilacı' bir karınca türünün çoğaldığı saptandı Nijerya'da 3 gündür Kovid-19 vakası kaydedilmedi Nijerya'da 3 gündür Kovid-19 vakası kaydedilmedi

Togo Cumhuriyeti, DOST Partisi, Batı Afrika, Gambiya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TADD, sağlık organizasyonuyla Gambiya'da binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika


Son Dakika
09:14 ''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu!
09:12 Ukraynalı bir kadının mültecilik öyküsü: İngiltere'ye gitmek istedi, fuhuş çetelerinin elinden zor kurtuldu
09:01 Üç Kuruş dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
08:57 Sultanahmet'i ziyaret eden Müge Anlı tanınmamak için adeta kılık değiştirdi!
08:56 Ukrayna'nın Srebrenitsa'sı Buça'dan dehşet fotoğrafları: Zelenksi bugün BM'de sivil katliamı anlatacak
08:54 Gönüllü askerler bölgeye ulaştı mı? Ukrayna ordusunun yakaladığı Rus askerin üzerinden Suriye sterlini çıktı!
08:54 Alparslan: Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Alparslan, Akça'nın aşk itirafı karşısında ne yaptı?
08:45 Dolar ne kadar oldu? İşte 5 Nisan güncel dolar kuru!
08:30 Adana'da ilginç olay: Silah sesine pencereden baktı gözünden vuruldu
08:30 Kim'in kız kardeşinden Güney Kore'ye 3 günde ikinci "nükleer" tehdidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 09:23:45. #1.11#
SON DAKİKA: TADD, sağlık organizasyonuyla Gambiya'da binlerce kişiye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement