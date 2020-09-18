TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz - Son Dakika

TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 19-20 Eylül tarihlerinde Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda genç bir kadro ile yarışacaklarını belirterek, genç sporcuların bu şampiyonada tecrübe kazanacaklarını söyledi.

TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, 19-20 Eylül tarihlerinde Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenecek Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası'nda genç bir kadro ile yarışacaklarını belirterek, genç sporcuların bu şampiyonada tecrübe kazanacaklarını söyledi.

Romanya yolcuğu öncesi Romanya'nın Cluj kentinde düzenlenen şampiyona ile ilgili açıklamalarda bulunan TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Cumartesi ve pazar günü yarışmaları orada yapacağız. Genç bir kadro ile gidiyoruz. Oraya, 2020 olimpiyatlardaki aday adayı kadromuzu götürüyoruz. Hem burada 4x100 hem 4x400 ve 400 engellide yine cirit atmada genç sporcularımızı önümüzdeki dönem ekim ayından sonra açılacak olan kotaları alıp almayacağı alakalı değil, onları biraz daha uluslararası yarış tecrübesini arttırabilmek ve kendileri daha fazla geliştirmelerini sağlamak çabası içerisindeyiz. Pandemi sürecinde çocuklarımız en güzel şekilde gece gündüz çalıştılar izole olarak, maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek çalışmalarını gerçekleştirdiler ve bunun sonucunda da yeni Türkiye rekorlarıyla büyük milli takıma gençlerden aldığımız takımla bu yarışmaya gidiyoruz" dedi.

"A MİLLİ TAKIMIN YÜZDE 80'İ KAFİLEDE YER ALMIYOR"Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirilen Gençler Balkan Şampiyonası'nda 40 madalya kazandıklarını hatırlatan Çintimar, "Gençler Balkan Şampiyonasında almış olduğumuz 40 madalyayı büyüklerde de alabilmek için büyük bir çaba içerisinde olacağız. A milli takım kadromuzun yüzde 80'i kafilemizde yer almıyor. Onları biraz daha dinlendirmeye aldık önümüzdeki aydan sonra da onlar çalışmalara ve yarışmalarına başlayacaklar" diye ifade etti."PANDEMİ SONRASI REKORLAR GELDİ"Pandemi döneminde sporcuların çok ciddi antremanlar yaptığını hatırlatan ve desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden  Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar konuşmasında şunları söyledi: "Pandemi süresi içerisinde Türkiye atletizm federasyonu olarak bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu'na ve Gençlik Spor Teşkilatına teşekkür ediyorum. Bizlere sahaları kamp merkezleri hem de kredi yurtlarını açarak çocuklarımızın çalışmalarını yapması için her türlü imkanı kullandık. Bu antrenmanların sonucunda ciddi rekorlar geldi. 110 metre engellide Miktad Sevler, yine Berke Çam 400 metre engellide Yasmin Capello'dan sonra 50 saniyenin altında koşan ilk genç atlet olması ve şu anda da dünya sıralamasında 2019-2020 sıralamasında birinci durumda. Yine Salih Korkmaz yürüyüşte hem 20 km, hem 5 km hem de 10 km'de kırdığı rekorlarla dünya sıralamasında lider pozisyonunda.""6 SPORCU İLE OLİMPİYATLARA KATILMAK İSTİYORUZ"

Diyarbakır'da gerçekleştirilen Yürüyüş Ligi ile ilgili soru üzerine Çintimar, "Birinci Lig, Süper Lig, U-20 ligi U-18 ligi ve Yürüyüş Ligi, atletizm liglerinden bazıları. Bu liglerden de yürüyüş ligi finalini Diyarbakır'da yaptık. Burada 18 takımımız yarıştı ve ENKA spor kulübü erkeklerde ve bayanlarda birinci oldu. Ama güzel bir tarafı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki her ilimizden sporcu katıldı. Burada hem Salih'in hem de diğer çocuklarımızın dereceleri çıktı. İnşallah yürüyüş branşında 6 sporcu ile olimpiyatlara katılma fırsatı bulacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Fatih Çintimar, Türkiye, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 12:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TAF Başkanı Çintimar: Genç bir kadro ile mücadele edeceğiz - Son Dakika Spor

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