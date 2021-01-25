TAF Başkanı Fatih Çintimar'dan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ziyaret

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Fenerbahçe Spor Kulübünü ziyaret ederek başkan Ali Koç ile bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TAF Başkanı Fatih Çintimar, Fenerbahçe'ye ziyarette bulunarak kulüp başkanı Ali Koç ile görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Çintimar, Fenerbahçe camiasına atletizme olan büyük destekleri için minnettar olduklarını ifade etti.

Başkan Çintimar, geçen hafta vefat eden Fenerbahçe ve Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi için taziyelerini sunarken, sırıkla atlamada milli sporcu Ersu Şaşma'nın 5,71 metrelik tarihi rekorundan bahsetti.

"Hocamızı bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum." diyen başkan Çintimar, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe, Türkiye'de atletizmin en önde gelen markalarından biri. Birçok yıldız atletimize kucak açan, onları bünyesinde barındıran, her daim atletizme yatırım yapan bir dünya kulübü. Bundan sonra da bu desteğin süreceğine inanıyoruz. Sizlere yarışmalarınızda başarılar diliyorum."

Ali Koç ise atletlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, sarı-lacivertli formayı atletizm pistlerinde izlemekten onur duyduklarını aktardı. Başkan Koç, geçen yıl atletizm liglerinde tüm kupaları topladıklarını, atletizmde yeni başarılar için heyecanla beklediklerini ifade etti.

Görüşmede Fenerbahçe Spor Kulübü Amatör Şubeler Koordinatörü ve eski federasyon başkanı Fikret Çetinkaya da hazır bulundu.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, görüşme sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a atletizme desteklerinden ötürü şilt hediye etti.