Son Dakika Haberleri: Taha Akgül'den altın madalya (3)
Son Dakika Güncel Taha Akgül'den altın madalya (3)

Taha Akgül'den altın madalya (3)

1 saat önce

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin'de devam eden Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda olimpiyat şampiyonu milli sporcu Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde İranlı Asya şampiyonu Yadollah Mohebbi ile karşılaştı.

Rakibini 3-0 yenen Taha, altın madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Fatih Yaşarlı'dan bronz madalya

Türkiye'yi serbest stil 97 kiloda temsil eden Fatih Yaşarlı, bronz madalya aldı.

Milli güreşçi, üçüncülük müsabakasında Çinli Bahetihan Huwatibieke'yi mağlup etti. Türkiye, böylece serbest stilde 1 altın ve 3 bronz madalya kazanmış oldu.

Organizasyonda dün milli güreşçiler Selahattin Kılıçsallayan ve Soner Demirtaş üçüncü sırayı almıştı.

Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen stilde Rıza Kayaalp (130 kilo), Metehan Başar (87 kilo), Aslan Atem (77 kilo) ve Enes Başar (67 kilo) mücadele edecek.

Taha Akgül'den altın madalya (3)

Çin Halk Cumhuriyeti, Taha Akgül, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 04:40 Kaynak: AA
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Çin'de altın madalya kazanan Taha Akgül'den asker selamı
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