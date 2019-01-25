Taha Akgül Finale Yükseldi
1 saat önce
Dünya Güreş Birliği UWW Ranking Series Ivan Yariguin Turnuvası'nda 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül finale çıktı.
Dünya Güreş Birliği UWW Ranking Series Ivan Yariguin Turnuvası'nda 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül
finale çıktı. Rusya
'da Sibirya
'nın Krasnoyarsk
kentinde düzenlenen turnuvada Avrupa
Dünya Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül, Rus Zelimkan Khizriev'i (11-1), Kübalı Yudeny Alpajon Estevez'i (10-0) sayı tuşuyla yendi. Milli güreşçi yarı finalde 2018 Dünya ikincisi olan Çinli Zhiwei Deng'i (10-0) sayı tuşuyla yenerek finale yükselmeyi başardı. Taha Akgül yarın finalde Rus rakibi Anzor Khizriev ile Türkiye
saati ile 16.00'da karşı karşıya gelecek. Öte yandan 65 kiloda Cengizhan Erdoğan ise Çinli Yuan'ı (13-3) sayı tuşuyla yendi. Moğol Tulga Timur Ochir'e (12-6) yenildi.
57 kiloda Ahmet Peker
de Rus Abbashadgi Magamedov'a ve repesajda ABD
'li Dünya ikincisi Thomas Patrick Gilman'a mağlup oldu. Turnuvada yarın 74 kiloda Yakup Gör, 86 kiloda Fatih
Erdin, 97 kiloda Baki Şahin
mindere çıkacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:41 Kaynak: İHA
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