Taha Özer'den Defile Gibi Klip

Sosyal medyada 2,5 milyon takipçisi olan Taha Özer, şarkının klibi için 30 mankenle birlikte kamera karşısına geçti.

Kumburgaz sahilinde çekilen ve enerjisi ile yaza yakışan renkli klibin yönetmenliğini Tayfun Burus üstlendi.

Sözü ve Müziği Çağ Paliç'e, düzenlemesi Caner Tepecik'e ait olan şarkının düzenlemesi ise Barış Büyük'e ait.

Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan "Vay Canına"nın masteringi dünyaca ünlü yıldızların çalıştığı ''24-96'' Almanya 'da tamamlandı.