Taha Özer'den Defile Gibi Klip
1 saat önce
'Yerli Dan Bilzerian' Taha Özer, ikinci single çalışması "Vay Canına"yı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:58 Kaynak: Bültenler
Sosyal medyada 2,5 milyon takipçisi olan Taha Özer, şarkının klibi için 30 mankenle birlikte kamera karşısına geçti.
Kumburgaz sahilinde çekilen ve enerjisi ile yaza yakışan renkli klibin yönetmenliğini Tayfun Burus üstlendi.
Sözü ve Müziği Çağ Paliç'e, düzenlemesi Caner Tepecik'e ait olan şarkının düzenlemesi ise Barış Büyük'e ait.
Seyhan Müzik etiketiyle yayınlanan "Vay Canına"nın masteringi dünyaca ünlü yıldızların çalıştığı ''24-96'' Almanya 'da tamamlandı.
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